مخاوف من انهيار كامل لصوامع القمح بمرفأ بيروت خلال ساعات

تسود مخاوف واسعة في العاصمة اللبنانية بيروت حالياً نتيجة توقع بعض المصادر بحدوث انهيار كامل لصوامع القمح في مرفأ بيروت، التي اشتعلت فيها الحرائق منذ نحو 3 أسابيع.

وانهار اليوم الأحد جزء من صوامع القمح تلك المشتعلة في المرفأ منذ أيام، وكان سقوطها مروعاً، وخلف سحابة هائلة من الدخان والأتربة، غطت مساحات واسعة في محيط المرفأ.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الإهراءات نتج، وفق السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وقال علي حمية وزير الأشغال والنقل اللبناني في مقابلة مع وكالة ”رويترز“ للأنباء إنه يخشى من انهيار آخر صومعتين في مرفأ بيروت.

بدورها، نشرت إذاعة ”جرس سكوب“ اللبنانية تغريدة تضمنت توقعات باحتمال انهيار صوامع القمح بمرفأ بيروت بشكل كامل في الساعات المقبلة.

وقالت الإذاعة: ”انهارت صومعتان من اهراءات القمح عند الساعة الرابعة و58 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاحد، وهي جزء من أهراءات القمح المدمرة في #مرفأ_بيروت بعد توقعات بإحتمال انهيارها بشكل كامل في الساعات المقبلة“.

سقوط 3صوامع واحتمال سقوط صوامع أخرى.. من ينتقم من العاصمة #بيروت لما هذا الحقد على العاصمة؟؟ ومحاولة تشويه كل معلم وتغيير وجهها.. وتدمير كل ما يربط هذه العاصمة بالماضي الجميل؟ #مرفأ_بيروت #4آب pic.twitter.com/94BRyxsy3z — Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا (@SawsanaMehanna) July 31, 2022

بدورها قالت الإعلامية سوسن مهنا في تغريدة لها مرفقة بإحدى لقطات انهيار الصوامع: ”سقوط 3 صوامع واحتمال سقوط صوامع أخرى.. من ينتقم من العاصمة #بيروت لما هذا الحقد على العاصمة؟؟ ومحاولة تشويه كل معلم وتغيير وجهها.. وتدمير كل ما يربط هذه العاصمة بالماضي الجميل؟“.

وتشير مصادر لبنانية إلى أن النيران ما تزال مشتعلة في أجزاء من صوامع القمح المتبقية وسط توقعات بانهيار قريب في باقي الصوامع.

وأدى انفجار كيماوي ضخم وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020 في مرفأ بيروت إلى سقوط أكثر من 215 قتيلا.