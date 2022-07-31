انهيار أجزاء من صوامع مرفأ بيروت بعد اشتعال النار فيها لأسابيع

انهارت أجزاء من صوامع الحبوب الموجودة في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بعد أيام من تعرضها للحريق واشتعال النار فيها.

وتداول إعلاميون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع وصورًا لانهيار أجزاء من صوامع الحبوب في المرفأ.

وأظهرت المقاطع المصورة من المرفأ لحظة انهيار الصوامع وما نتج عنها من دوامات من الغبار والأتربة والسحب الملوثة بالدخان.

واتهم ناشطون السلطات اللبنانية بالإهمال بسبب تجاهلها الحرائق المشتعلة في الصوامع منذ نحو 3 أسابيع دون أي تدخل لحل المشكلة، حسب البعض.

سقوط جزء من اهراءات المرفأ بعد حوالي ٣ أسابيع من إهمال السلطات للحرائق التي كانت تحصل فيها، دون معرفة مصدر تلك الحرائق#لبنان #بيروت pic.twitter.com/gt6E4IAH8Y — Mohamad Kleit (@kleitm) July 31, 2022

وكانت تحذيرات قد سادت خلال الأيام الماضية من تعرض الجزء الشمالي المتصدّع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت للانهيار بسبب الحرائق التي طالته.

وبحسب السلطات، رصدت أجهزة الرصد والاستشعار في الصوامع ”تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2,5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط“.