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انهيار أجزاء من صوامع مرفأ بيروت بعد اشتعال النار فيها لأسابيع
تاريخ النشر: 31 يوليو 2022 14:12 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2022 15:00 GMT

انهيار أجزاء من صوامع مرفأ بيروت بعد اشتعال النار فيها لأسابيع

انهارت أجزاء من صوامع الحبوب الموجودة في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بعد أيام من تعرضها للحريق واشتعال النار فيها. وتداول إعلاميون وناشطون عبر

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المصدر: إرم نيوز

انهارت أجزاء من صوامع الحبوب الموجودة في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بعد أيام من تعرضها للحريق واشتعال النار فيها.

وتداول إعلاميون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع وصورًا لانهيار أجزاء من صوامع الحبوب في المرفأ.

وأظهرت المقاطع المصورة من المرفأ لحظة انهيار الصوامع وما نتج عنها من دوامات من الغبار والأتربة والسحب الملوثة بالدخان.

واتهم ناشطون السلطات اللبنانية بالإهمال بسبب تجاهلها الحرائق المشتعلة في الصوامع منذ نحو 3 أسابيع دون أي تدخل لحل المشكلة، حسب البعض.

وكانت تحذيرات قد سادت خلال الأيام الماضية من تعرض الجزء الشمالي المتصدّع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت للانهيار بسبب الحرائق التي طالته.

وبحسب السلطات، رصدت أجهزة الرصد والاستشعار في الصوامع ”تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2,5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط“.

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