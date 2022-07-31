انهيار أجزاء من صوامع مرفأ بيروت بعد اشتعال النار فيها لأسابيع

انهارت أجزاء من صوامع الحبوب الموجودة في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بعد أيام من تعرضها للحريق واشتعال النار فيها.
وتداول إعلاميون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع وصورًا لانهيار أجزاء من صوامع الحبوب في المرفأ.
لحظة انهيار جزء من الصوامع الموجودة بـ #مرفأ_بيروت #إرم_نيوز #لبنان #بيروت pic.twitter.com/qPlLpsU31x
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 31, 2022
وأظهرت المقاطع المصورة من المرفأ لحظة انهيار الصوامع وما نتج عنها من دوامات من الغبار والأتربة والسحب الملوثة بالدخان.
واتهم ناشطون السلطات اللبنانية بالإهمال بسبب تجاهلها الحرائق المشتعلة في الصوامع منذ نحو 3 أسابيع دون أي تدخل لحل المشكلة، حسب البعض.
سقوط جزء من اهراءات المرفأ بعد حوالي ٣ أسابيع من إهمال السلطات للحرائق التي كانت تحصل فيها، دون معرفة مصدر تلك الحرائق#لبنان #بيروت pic.twitter.com/gt6E4IAH8Y
— Mohamad Kleit (@kleitm) July 31, 2022
وكانت تحذيرات قد سادت خلال الأيام الماضية من تعرض الجزء الشمالي المتصدّع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت للانهيار بسبب الحرائق التي طالته.
وبحسب السلطات، رصدت أجهزة الرصد والاستشعار في الصوامع ”تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2,5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط“.
مهما حصل لن تمر الجريمة #المرفأ pic.twitter.com/QqW5usnhPh
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 31, 2022