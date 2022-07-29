احتجاج غربي على لبنان بعد رسو سفينة سورية محملة بحبوب

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، إن لبنان تلقى احتجاجات وإنذارات من دول غربية عقب وصول سفينة سورية محملة بشحنة دقيق (طحين) وشعير تقول أوكرانيا إن روسيا سرقتها.

وأضاف بو حبيب أنه تلقى ”عددا من الاحتجاجات والإنذارات“ من دول غربية عقب وصول السفينة التي ترفع العلم السوري إلى مرفأ طرابلس أمس.

ويوم الثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان اللبناني، اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.

ويتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها، ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً، بحسب ما أوردت وكالة ”فرانس برس“.

وتقنّن الأفران الكميات التي توزعها، وسط تبادل الاتهامات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران حيال المسؤولية عن الأزمة التي تأتي في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق مستمر منذ أكثر من عامين.

وأقرّ البرلمان خلال جلسة تشريعية، عقدها في مقره وسط بيروت، اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.

ويتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين التي تدعم الحكومة سعره؛ نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد.