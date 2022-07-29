تقارير: العثور على 6 جثث في السويداء السورية بعد اشتباكات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسيلة إعلام محلية، أنه تم العثور على جثث ستة رجال تم أسرهم خلال قتال في السويداء بجنوب سوريا في وسط المدينة اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 23 جراء اندلاع أعمال عنف نادرة في المنطقة.

تقع محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية ضمن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وظلت إلى حد كبير بمنأى عن الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، لكن احتجاجات متفرقة اندلعت هناك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وشهدت أعمال العنف هذا الأسبوع مواجهات بين السكان وعصابات متحالفة مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، بحسب نشطاء ووسائل إعلام محلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة مقرها بريطانيا تتابع مجريات الصراع، إن الرجال الستة الذين عُثر على جثثهم اليوم الجمعة كانوا أعضاء في عصابة موالية للحكومة وقتلوا بالرصاص.

كما ذكر موقع السويداء24، وهي وسيلة إعلامية محلية، أنه تم العثور على جثث ستة قتلى، عند دوار المشنقة وسط مدينة السويداء، صباح اليوم الجمعة، والمعلومات تشير إلى أنهم من الأسرى من عصابة راجي فلحوط، اعتقلتهم المجموعات المنتفضة، خلال الاشتباكات التي وقعت في الأيام الماضية.

وكان قد أعرب كثير من أبناء محافظة السويداء في أقصى جنوب سوريا، عن استيائهم، بعد الإعلان، يوم الخميس الماضي، عن بقاء راجي فلحوط، وهو قائد ميليشيا مسلحة تتبع للأمن السوري، بحسب المرصد،، طليقا، رغم هزيمة رجاله بعد اشتباكات شارك فيها الأهالي في اليوم السابق.

وأصدرت ”حركة رجال الكرامة“، وهي تنظيم سياسي وعسكري محلي أنشأه رجال دين ووجهاء دروز في بداية سنوات الحرب السورية، بيانا فجر الخميس الماضي، كشفت فيه عن عدم تمكن رجالها من القبض على فلحوط الذي يقود ميليشيا مسلحة تسمى ”حركة قوات الفجر“.