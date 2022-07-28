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كييف: سفينة سورية تحمل "شعيرا وطحينا أوكرانيا مسروقا" ترسو في ميناء طرابلس اللبناني
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 18:10 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 18:20 GMT

كييف: سفينة سورية تحمل "شعيرا وطحينا أوكرانيا مسروقا" ترسو في ميناء طرابلس اللبناني

رست سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أمريكية في ميناء طرابلس شمال لبنان محمّلة بشعير وطحين أبلغت السفارة الأوكرانية في بيروت "رويترز"، اليوم الخميس، بأن روسيا

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المصدر: رويترز

رست سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أمريكية في ميناء طرابلس شمال لبنان محمّلة بشعير وطحين أبلغت السفارة الأوكرانية في بيروت ”رويترز“، اليوم الخميس، بأن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية.

ووصلت السفينة لاودسيا إلى طرابلس أمس الأربعاء، بحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري.

وقالت السفارة لرويترز: ”أبحرت السفينة من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي وتحمل خمسة آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين نشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية“.

وأوضح البيان: ”هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان“.

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