بعد اقتحام الصدريين للبرلمان.. الكاظمي يطالب بعدم زج الحكومة بالأزمة السياسية

طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، القوى السياسية، بعدم زج حكومته، بالأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ويأتي ذلك، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري، مساء أمس الأربعاء، البرلمان العراقي، في واقعة هزت البلاد.

وقال الكاظمي في بيان إن ”الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها في مايو/ أيار 2020“.

وأضاف، أن ”الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطاً هادئاً ووطنياً في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحها، وتجنب الدخول في مهاترات سياسية“.

وعبر الكاظمي، عن استغرابه، من ”محاولات زج الحكومة بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية“.

وطالب رئيس الوزراء العراقي، ”القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، بل تبني منهج الحوار البنّاء؛ لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد“.

وتابع، أن ”الحكومة تطالب الجميع بمواجهة الأزمات والخلافات بروحية الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث، وعدم البناء على افتراضات ونظريات وظنون لا تمت إلى الحقيقة بصلة“.

ومنذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما زالت الخلافات السياسية تحول دون تشكيل الحكومة، حيث شهدت البلاد تطورات متسارعة، مثل انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وتنحي زعيمها مقتدى الصدر، عن مشاورات تشكيل الحكومة، وصولاً إلى ترشيح قوى ”الإطار التنسيقي“ محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة، حيث رفض الصدر ذلك.

وأمس الأربعاء، اقتحم آلاف الصدريين البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على ترشيح السوداني، لهذا المنصب، وسط توقعات بعدول قوى الإطار عن هذا الترشيح، لاستيعاب غضب الصدر.

وحددت قوى ”الإطار التنسيقي“ السبت المقبل موعداً جديداً لجلسة البرلمان، لانتخاب رئيس الجمهورية، على رغم بقاء الخلافات بين الحزبين الكرديين، بشأن هذا المنصب.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي إن ”هناك مساعي وحراكا سياسيا من أجل عقد مجلس النواب جلسة خاصة السبت المقبل مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد“.

وأضاف الهلالي في تصريح إعلامي أن ”الإطار التنسيقي يعمل على الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا لا يريد أي عراقيل أمام هذا الحراك، وتأخير حسم انتخاب رئيس الجمهورية، يؤثر على مجمل عملية تشكيل الحكومة“.