سوريا.. "حركة رجال الكرامة" بالسويداء تنفي اعتقال راجي فلحوط

نفت ”حركة رجال الكرامة“، القبض على راجي فلحوط، الذي كان قد أسس مليشيا في محافظة السويداء السورية، روعت الأهالي لوقت طويل.

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق محاصرتها منزل فلحوط، وقتلها عددا من أفراد ”عصابته“. واحتفلت حشود كبيرة من أهالي السويداء، بعد انتشار أنباء عن اعتقاله.

لكن الحركة، قالت في بيان نشرته عبر حسابها في فيسبوك، بوقت متأخر من ليل الأربعاء، إنه لم يتم القبض على فلحوط.

وأوضح البيان أنه ”بعد اقتحام منزل الإرهابي راجي فلحوط من قبل عناصر حركة رجال الكرامة والشباب المؤازرين بعد مقاومة عنيفة، لم يتم العثور عليه خلافا لما تم تداوله من أخبار وبقي مصيره مجهولا“.

لكن البيان أكد أنه ”تم قتل وأسر جميع العناصر الإرهابية المتواجدة في المنزل“.

وأضاف البيان أنه ”حسب اعترافات أسرى العصابة الإرهابية فإن الإرهابي راجي فلحوط لم يتواجد في المقرات التي تم اقتحامها منذ اليوم السابق ظهرا بعد ورود معلومات له عن بدء تحرك المهاجمين باتجاه مقره ولم يشاهده أي من الأسرى منذ ذلك الوقت“.

وتابع البيان أن ”حركة رجال الكرامة تنذر من ينتمون لهذه العصابات الإرهابية بتسليم أنفسهم لعناصر الحركة تحت طائلة الملاحقة من قبلنا إضافة لمن يأويهم او يخفي أي منهم حيث يعتبر شريك لهم“.

وكانت حشود كبيرة من أهالي محافظة السويداء في سوريا، احتفلت بنبأ القبض على راجي فلحوط.

وشهدت منطقة ”دوار المشنقة“ وسط السويداء، احتفالات بعد أن تمكنت الفصائل المحلية من إسقاط عصابة عصابة راجي فلحوط بعد اشتباكات دامية.

وسقط في المواجهات 13 قتيلا (9 من فصيل راجي الفلحوط، و4 من المسلحين المحليين)، وأكثر من 30 جريحا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطرة.