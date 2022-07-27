تركيا: سندعم دمشق لاستعادة سيطرتها على مناطق شرق الفرات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، أن تركيا ستقدم كل أنواع الدعم الممكن للنظام السوري لاستعادة سيطرته على مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها من وصفها بالمجموعات الإرهابية التي تحظى بدعم واشنطن، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية.

وقال الوزير التركي في حديث متلفز على قناة ”تي في 100“ التركية، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم السياسي للحكومة السورية لمواجهة ”قوات سوريا الديمقراطية“ (قسد)، لإبعادها عن الحدود التركية.

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا أجرت سابقاً محادثات مع إيران بخصوص إخراج من وصفهم بـ“الإرهابيين“ من المنطقة، في اشارة لقسد التي تعتبرها انقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، مضيفاً: ”سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام السوري في هذا الصدد“، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأشار إلى أنه ”من الحق الطبيعي للنظام السوري أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، في إشارة إلى قسد، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين“، قاصدا بذلك فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة.

وأضاف الوزير التركي أن الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بإخراج ”قسد“ و“حزب العمال الكردستاني – PKK“ من المنطقة، وهذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب.

وتابع: ”الولايات المتحدة تواصل دعم الإرهابيين بالسلاح، لذا عليها أن توضح، هل تريد تقسيم سوريا أم أنها تقف ضدنا؟“.

وتحظى قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على مناطق شرق الفرات، اضافة الى منبج وتل رفعت، بدعم واشنطن، وهو ما يثير حفيظة حليفتها أنقرة.