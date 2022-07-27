من هو باكوبي زعيم "عصابة الموت" الذي قبضت عليه السلطات السودانية؟‎

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، اليوم الأربعاء، بالقبض على أخطر معتادي الإجرام في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي يعرف بزعيم ”عصابة الموت“، فهو يعد من أبرز المجرمين في الخرطوم والمتهمين بعمليات النهب المسلح بالبلاد المعروفة محليا باسم ”9 طويلة“.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض جنوب السودان، ”الثلاثاء“، القبض على باكوبي المتهم بتزعمه ”عصابة الموت“ أو ”9 طويلة“، في منطقة المقينص على الحدود مع دولة جنوب السودان.

وقال تعميم صادر عن الاستخبارات العسكرية، إن معلومات توفرت لدى المباحث المركزية بوجود المتهم في منطقة حدودية بولاية النيل الأبيض في طريقه لخارج البلاد.

واعترضت السلطات مكالمة هاتفية، واستخدمت طائرة درون وقوة مشتركة للقبض على علاء الدين خميس تية الشهير بـ“باكوبي“، ومداهمة مكان تواجده بمنطقة المقينص في الحدود مع جنوب السودان.

وسبق أن نفى باكوبي في مقطع فيديو بثه من مخبئه علاقته بالتهم المنسوبة له، زاعما أنه يعمل في العمل الخيري ومساعدة الناس وهو سبب شهرته في حارته والمناطق المجاورة.

واستطاع باكوبي القائد الأول لمجموعة ”9 طويلة“ وزعيم عصابة الموت“ الإفلات مرارا وتكرارا من قبضة الشرطة، التي تتهمه بأنه مصدر ترويع المواطنين بمنطقة تسمى ”الجغب“ في أم درمان إذ تعد مسرحا لعملياته الإجرامية، بحسب تقارير محلية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، فشلت الشرطة في القبض على باكوبي بعد اقتحام مقره بالحارة 26 في حي أمبدة بمدينة أم درمان، لكنها نجحت في إلقاء القبض على 50 من أعوانه بينهم طبيبه الخاص.

وسبق أن داهمت قوة مشتركة في أيار/ مايو الماضي، أكبر معاقل عصابات النهب المسلح بالعاصمة السودانية الخرطوم، المعروفة محليا بعصابات ”9 طويلة“، وأوقفت عشرات المطلوبين على ذمة التحقيق.

وتعددت حوادث النهب والترويع لعصابات ”9 طويلة“ خلال الآونة الأخيرة بالعاصمة الخرطوم بينها تعرض الصحفي عمار حسن لهجوم من قبلها، إذ قامت بنهب دراجته النارية ومبلغ 75 ألف جنيه وهددته بالقتل مستخدمة مسدسات وسواطير.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يتعرض لهجوم من العصابة بالاعتداء عليه وإصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

وعرفت عصابة ”9 طويلة“ استخدامها للدراجات النارية لتنفيذ جرائمها المختلفة من خطف ونهب وترويع حتى أصبح الأمر ظاهرة لسكان الخرطوم ما أضطر والي الولاية أحمد عثمان حمزة، إلى إصدار مرسوم بتنظيم استخدام الدراجات النارية ينص على منع من يقود دراجة نارية حمل شخص آخر معه، ويجوز للضابط المسؤول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه ويعاقب من يخالف المرسوم بالسجن لمدة شهرين أو الغرامة التي لا تتجاوز المئة ألف جنيه أو العقوبتين معا، بحسب ما ورد في تقارير محلية.