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مكتب الحريري ينفي عزمه التراجع عن اعتزال العمل السياسي
تاريخ النشر: 27 يوليو 2022 12:49 GMT
تاريخ التحديث: 27 يوليو 2022 13:15 GMT

مكتب الحريري ينفي عزمه التراجع عن اعتزال العمل السياسي

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الأربعاء، عزمه التراجع عن قرار تعليق عمله السياسي. وقالت تغريدة نشرها حساب الحريري على "تويتر"،

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المصدر: فريق التحرير

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الأربعاء، عزمه التراجع عن قرار تعليق عمله السياسي.

وقالت تغريدة نشرها حساب الحريري على ”تويتر“، وحملت توقيع مكتبه الإعلامية: ”يخرج بعض المواقع الإخبارية بمعلومات وتحليلات غير بريئة تتعلق بتوجهات الرئيس سعد الحريري للمرحلة المقبلة“.

وتابع في تغريدة أخرى: ”يهم المكتب الإعلامي تذكير من يهمه الأمر، لا سيما المواقع الإخبارية إياها، أن الرئيس الحريري أعلن وكرر غير مرة تعليق عمله وعمل تيار المستقبل السياسي، وهو بالتالي لن يتدخل في أي استحقاق أو مشروع سياسي“.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الحريري تعليق عمله السياسي.

وأكد الحريري في كلمة بثها التلفزيون في ذلك الوقت، أنه وتياره ”سيستمرون في خدمة الشعب، لكنهم قرروا تعليق دورهم في السلطة والسياسة والبرلمان“.

وطلب الحريري، من حزبه تيار المستقبل عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو الماضي.

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