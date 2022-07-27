العاهل الأردني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمان بزيارة غير معلنة

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في قصر الحسينية بعمان، في زيارة غير معلنة سابقا.

وأكد الملك عبد الله ”ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين“.

كما شدد على ضرورة ”تعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءًا منها“، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن العاهل الأردني شدد على ”أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة“.

وزار بايدن إسرائيل والضفّة الغربية المحتلة من الـ13 إلى الـ15 من تموز/ يوليو الماضي، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لبيد والرئيس الفلسطيني، قبل توجّهه إلى السعوديّة.

ودعا الملك عبد الله الثاني في لقائه مع لابيد إلى ”الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية“.

وذكر الديوان أن اللقاء تناول أيضا ”قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها“.

وكان ملك الأردن استقبل الأحد الماضي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان.

وبحث الجانبان العديد من القضايا خصوصا الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين“.

وتجري الانتخابات الإسرائيلية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتوقفت المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 2014، بعدما أصر الجانب الفلسطيني على وقف الاستيطان الإسرائيلي كشرط لاستئنافها.