تعليق صادم من وزير النفط الإيراني على تصريحات حسن نصرالله

خرج وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأربعاء، للتعليق على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حول قدرته على استيراد النفط الإيراني إلى لبنان مجانا.

وكان تعليق الوزير الإيراني جواد أوجي على الأمر خلال حديثه للصحفيين صادما، حيث قال: ”ليس لدي معلومات“.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه ”يستطيع تزويد محطات الطاقة اللبنانية بالنفط الإيراني مجانًا“.

وقال نصرالله في مقابلة مع قناة ”الميادين“، بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس حزب الله في لبنان، ”إذا وافقت الحكومة اللبنانية، فأنا مستعد لتزويد محطات الكهرباء بالوقود الإيراني بالمجان، لكن لتقول الحكومة اللبنانية إنها مستعدة لتلقي هذا الوقود، ولتبلغني الحكومة اللبنانية أنها قبلت هدية الوقود من إيران“.

وأضاف: ”نحن مستعدون لتحقيق ذلك، ولكن للأسف في لبنان لا توجد شجاعة سياسية لهذا العمل، بسبب الخوف من العقوبات الأمريكية ضد بعض الأفراد وعائلاتهم“.

وفي العام الماضي، أرسلت إيران النفط إلى لبنان بناءً على طلب حزب الله المدعوم منها، لكن الولايات المتحدة وبعض أعضاء الحكومة اللبنانية انتقدوا هذا الإجراء بسبب واردات إيران النفطية المحظورة.