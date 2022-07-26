عشرات السودانيين يشاركون في مسيرة "الوطن الواحد" ضد "العنصرية والانقلاب"

شارك عشرات السودانيين، يوم الثلاثاء، في ”موكب السودان الوطن الواحد“ بالخرطوم، الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي وسط مقاطعة وتحذير من لجان مقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وشاركت قيادات الحرية والتغيير المجلس المركزي في الموكب يتقدمهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ووالي الخرطوم السابق أيمن نمر.

وردد المشاركون ”لا قبلية ولا جهوية السودان الوطن الواحد.. الثورة ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات“.

وحددت قوى الحرية والتغيير ثلاث نقاط للقاء المشاركين في الموكب في كل من الخرطوم بحري، أم درمان على أن تكون نقطة التجمع النهائية عند تقاطع باشدار جنوب العاصمة الخرطوم.

وتهدف مواكب ”السودان الوطن الواحد“ إلى ”نبذ خطاب الكراهية والعنصرية ومخططات تفتيت السودان، ومن أجل الحفاظ على التعايش السلمي، وإفشال مخططات الانقلاب“، بحسب قوى الحرية والتغيير.

ووجدت دعوة الحرية والتغيير – المجلس المركزي- تضامنا من جهات أخرى بينها تجمع المهنيين السودانيين، فيما رفضت أخرى المشاركة فيها، بينما أعلنت تنسيقية مقاومة الديوم الشرقية النأي بنفسها عن الصراعات والمشاكسات والتكتلات الحزبية القديمة.

وأكدت في بيان لها أن ”شوارع الثورة ليست ميدانا لهذه المعركة، وأنه لا يحق لأي حزب أو تحالف أو جسم أن يقيم منصة أو يخاطب الجماهير في تقاطع باشدار سوى لجان المقاومة“.

ويشهد السودان منذ إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قال في 4 تموز/ يوليو الجاري إن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأضاف البرهان أنه ”بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة، يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة“.

وبعد يومين من قرارات البرهان أعلنت الآلية الثلاثية التي تسهل العملية السياسية في السودان تأجيل عملية الحوار في البلاد، والتي كانت قد انطلقت بطريقة مباشرة بين الأطراف السودانية.