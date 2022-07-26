خطة إسرائيلية لإنشاء أحياء استيطانية جديدة بالقدس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة استيطانية جديدة تضم إنشاء أحياء سكنية ضخمة للإسرائيليين بالقرب من المناطق الفلسطينية الواقعة في مدينة القدس، وبيت لحم بالضفة الغربية، وذلك بعد تعليقها على خلفية زيارة الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل.

وقال موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ العبري في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، إنه تم تقديم خطة جديدة لبناء أكثر من 700 منزل للإسرائيليين في المناطق الواقعة بالقرب من مدينة القدس الشرقية.

وأكد الموقع العبري، أن هذه الخطط الاستيطانية الجديدة تم تعليقها لفترة وجيزة بسبب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والأراضي الفلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح الموقع العبري، أن لجنة التخطيط المركزية للقدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت أيضًا على مخطط استيطاني آخر يتضمن بناء 1446 وحدة سكنية تقع بين حيي هار حوما وجفعات هاماتوس التي تفصل مدينة القدس، عن بيت لحم بالضفة الغربية.

ووفق جماعة ”السلام الآن“ اليسارية الإسرائيلية، يقع نصف المشروع الاستيطاني الجديد بالقرب من المناطق الفلسطينية.

وبحسب الموقع العبري، يقع المشروع الاستيطاني الجديد الذي يطلق عليه اسم ”مخطط القناة السفلي“، في جزء إستراتيجي بجوار المنطقة المحاذية لمدينة بيت لحم.

وأوضح الموقع، أنه سيكون أمام الأطراف المهتمة 60 يومًا لتقديم اعتراضات على مشروع القناة السفلى التي سيتم فحصها من قبل لجنة إسرائيلية فرعية.

وقبل زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إسرائيل، أجلت لجنة لواء القدس للتخطيط والبناء الاستيطاني تطوير الحي اليهودي في القدس الشرقية، والذي يعرف باسم ”جفعات شاكيد“ لمدة أسبوعين، من أجل التأكد من قبل السلطات بأنه لن يكون له أي آثار بيئية سلبية.

وتعارض الولايات المتحدة مثل هذا البناء في مدينة القدس، إذ أراد رئيس الوزراء يائير لابيد، في أثناء زيارة بايدن للمنطقة، تجنب دفع المشروع المثير للجدل إلى الأمام.

لكن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، التي يشرف مكتبها على لجنة التخطيط والبناء الاستيطاني، اعترضت على أي تأخير طويل لجلسة الاستماع من أجل تمرير المشروع الاستيطاني الجديد.

وقالت شاكيد في تصريحات سابقة قبيل زيارة الرئيس بايدن، إنها ستضمن أن تجتمع اللجنة بعد أسبوع واحد فقط من الزيارة، لدفع مشاريع الإسكان الاستيطانية في القدس.