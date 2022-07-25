أردوغان: ثمة احتمال لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مصر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، حيث مازالت جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة تراوح مكانها.

وأضاف أردوغان لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية في مقابلة: ”المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة، ليس مستبعدا أن يحدث هذا على مستويات أعلى، ما دمنا نفهم بعضنا بعضا“، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات ”يؤذي“ بها أحدهما الآخر.

وشرعت تركيا عام 2020 في إصلاح العلاقات مع دول في المنطقة، إذ حاولت التقرب من مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية، ولم تسفر الجهود مع القاهرة حتى الآن عن تقدم يذكر، لكن أردوغان قال اليوم الإثنين إن مساعي إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الرياض وأبوظبي تسير على ما يرام.

وحول الهجوم على دهوك في العراق قال أردوغان إن ”الهجوم نفذه إرهابيون يهدفون إلى إفساد العلاقات التركية العراقية“.

وأضاف أردوغان أن تركيا أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الولايات المتحدة، والسلطات العراقية بموقفها من الهجوم، مضيفا أنه دعا العراق إلى عدم الوقوع في فخ الدعاية التي يروجها المسلحون الأكراد.