صحفي عراقي يتهم "متنفذين" في وزارة الداخلية بهجوم مسلح على منزله

أثار صحفي عراقي جدلا واسعا بعدما نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر تعرضه في منزله لهجوم من قبل مسلحين، تسبب باصابته والدته السبعينية وترويع أطفاله، جدلا كبيرا، وذلك بعد اتهامه مسؤولين في وزارة الداخلية بالوقوف وراء الهجوم.

وقال الصحفي قصي شفيق الدلوي عبر مقطع الفيديو، إن مسلحين هاجموا منزله بطريقة مروعة وأطلقوا عيارات نارية، إضافة إلى رمي قنبلة يديوية، مبينا أن سبب الهجوم على منزله هو حديثه عن سرقة المال العام.

ووجه الصحفي اتهامات مباشرة لمتنفذين في وزارة الداخلية، بالوقوف وراء الهجوم على منزله، الذي قال إنه كان متوقعا، مشيرا إلى أن الهجوم وقع من قبل جماعة مسلحة مقابل الحصول على المال.

واتهم الدلوي ”مكتب أبو الجمارك“ إضافة إلى شقيق متنفذ في وزارة الداخلية بالوقوف وراء تحريض الجماعة المسلحة بالهجوم على منزله، متعهدا بكشف أسماء كل من تورط في الهجوم.

وأكد بأنه لن يتراجع عن فضح ”سراق المال العام“ وأنه سيبقى يدافع عن منزله وأسرته من قبل هذه الجماعات، بقوة السلاح الذي قام باستعراضه عبر مقطع الفيديو، مستهجنا الطريقة الوحشية التي جرى فيها الهجوم والتي تسببت باصابة والدته بجروح خطيرة.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عراقية محلية أن مدير عام هيئة الجمارك شاكر محمود الزبيدي، قدم يوم الأحد، شكوى ضد الصحفي قصي شفيق الدلوي بتهمة ”التشهير“.

ووفق الشكوى فإنه ”بتاريخ 2022/7/24 ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي قـام المشكو منه (قصي شفيق) بالتهجم وكَيل التهم على موظفي الهيئة العامة للجمارك وتحديد اسم (ابو الجمارك) بدعوى قيامه بالهجوم على منزله وإصابة أحد أفراد عائلته، ولقيامه بالتشهير بموظفي الدائرة واتهامهم بالفساد والإرهاب دون أي دليل يذكر عليه، ولما تقدم فإن الدائرة تطلب من عدالة محكمتكم الموقرة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه“.