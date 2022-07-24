إسرائيل تعلن إحباط تهريب معدات عسكرية من مصر إلى غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن إحباط محاولة تهريب معدات عسكرية من مصر إلى قطاع غزة، عبر البحر لصالح حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تغريدات له عبر ”تويتر“، إن ”قوات البحرية الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب في ساعات الليل عند الحدود المصرية“.

وأضاف أدرعي: ”خرج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع، مما أدى إلى قيام قوات البحرية الإسرائيلية بتحذير الأشخاص الذين تواجدوا على متن القارب عبر مكبرات الصوت“.

وتابع: ”عندما لم يستجيبوا أطلق الجنود النار نحو القارب، وقام المشتبه بهم بالسباحة نحو شواطئ قطاع غزة“، مشيرا إلى أنه ”عُثر على متن القارب على عتاد مخصص لحركة حماس“.

لقد قامت قوات البحرية بتحذير الأشخاص الذين تواجدوا على متن القارب عبر مكبرات الصوت وعندما لم يستجيبوا أطلق الجنود النار في الهواء ومن ثم نحو القارب وفق تعليمات اطلاق النار حيث قام المشتبه فيهم بالسباحة نحو شواطئ القطاع.

لقد احتوى القارب على عتاد مخصص لمنظمة #حماس الارهابية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2022

قوات البحرية تحبط محاولة تهريب بحرية في ساعات الليلة الماضية على الحدود المصرية. لقد خرج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2022

من جانبها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، إن ”الجيش الإسرائيلي يشتبه أن القارب الفلسطيني الذي دمره سلاح البحرية وأغرقه في بحر جنوب غزة بالقرب من الحدود المصرية، كان يحمل صواريخ وذخائر مضادة للدبابات كانت في طريقها لحركة حماس“.

وأضافت الصحيفة أن ”الوضع لم يكن هادئاً في قطاع غزة، وذلك بعد أن استهدف مقاتلو البحرية الإسرائيلية مركبا فلسطينياً كان يحمل صواريخ وذخائر مضادة للدبابات، من سيناء إلى غزة“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”أثناء محاولة إحباط التهريب لم تقع إصابات في صفوف القوات البحرية الإسرائيلية، بينما سبح المهربون الفلسطينيون نحو ساحل غزة بعد إطلاق النار نحو القارب“.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب للفصائل الفلسطينية خلال أشهر قليلة، حيث أحبط الجيش عملية مشابهة في أيار/ مايو الماضي.

وذكر الجيش آنذاك في بيان صحفي، أنه أحبط عملية تهريب معدات لتصنيع الأسلحة لصالح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن طريق مصر.