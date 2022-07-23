في تسريب جديد.. نوري المالكي يهاجم مجددا مقتدى الصدر

نشر الإعلامي العراقي علي فاضل، مقطعاً صوتياً جديداً من التسجيل الصوتي المسرب لرئيس ”ائتلاف دولة القانون“ نوري المالكي.

وتضمن التسريب اتهاماً لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأنه يسير في مشروع إماراتي-إسرائيلي-بريطاني.

وقال المالكي إن ”مقتدى الصدر يسير في مشروع مدمر، مشروع إماراتي، بريطاني، إسرائيلي، بقيادة مسعود بارزاني، وليس هذا (الأرعن) مقتدى، حيث أصبح مسعود مرجعا للعرب والسنّة والأكراد، وهم الآن كلمة واحدة“.

وأضاف، ”انظر كيف سلّمونا لهذا الصهيوني الحاقد (مسعود بارزاني).. هذا هو مقتدى الصدر“.

الى سيد مقتدى الصدر @Mu_AlSadr !

بما ان المالكي ابو اسراء طرح مبادرة صلح معكم ومع التيار الصدري و من منطلق من حبك لاشاك اهدي لك هذه الكلمات العطرة التي يعبر من خلالها المالكي عن حبه و تقديره لكم و السلام ختام .#فاعل_خير pic.twitter.com/IR8BeVgAWe — Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) July 22, 2022

وتابع المالكي أن ”المواقع التابعة لمقتدى الصدر، تتحدث عن سحل بالحبال، وقطع رؤوس وإعدامات في ساحة التحرير، وسيفعلونها، لأنهم بعثيون، وكل البعثيين وجدوا ملاذاً اسمه مقتدى الصدر والتيار الصدري، كما أن مقتدى أصبح (سبّة) على والده، الذي يُشتم الآن في الشارع، بل الأسوأ والأنكى والمؤلم أن محمد باقر الصدر، صار يشتم كذلك“.

وأشار المالكي إلى أن ”السنّة تقدموا على الشيعة بخطوات“.

ومنذ أيام تعيش الأوساط السياسية والشعبية، على وقع تلك التسجيلات التي سرّبها الصحفي العراقي، المقيم في واشنطن، علي فاضل، حيث تحدث المالكي عن جملة قضايا، ووجه اتهامات لخصومه السياسيين، مثل: مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني.

كما أفصح المالكي عن مخطط لإشعال حرب بين الأطراف الشيعية، حيث تستعد فصائل مسلحة لأي طارئ، كما وجّه اتهامات لأغلب القوى السياسية، بما فيها حلفاؤه مثل منظمة بدر، والحشد الشعبي، بالعمالة والفساد المالي.

وما زالت الساحة السياسية في العراق، تعيش أصداء تلك التسريبات، كما انشغلت بها الأوساط الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى انطلاق احتجاجات في بعض المناطق.

وبدأ القضاء العراقي إجراء تحقيقات رسمية، بشأن تلك التسريبات، بعد تصاعد المطالبات من قبل جهات سياسية، وأوساط شعبية، بضرورة التحقيق في ما ورد بحديث المالكي.