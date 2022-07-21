أطباء السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة بأم درمان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، مقتل متظاهر خلال احتجاجات جديدة خرجت اليوم الخميس في مدينة أم درمان؛ لمناهضة العنف القبلي والدعوة للتعايش السلمي.

وقالت اللجنة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك: ”ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته برصاص حي في الصدر أطلقته قوات السلطة الانقلابية في مواكب مدينة أم درمان“، وفق تعبير البيان.

وأشارت اللجنة إلى أن ”العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بلغ (115) شخصاً“.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر محتجين يحاولون إسعاف المصاب والدماء على صدره وبطنه.

من جهتها، قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري، في بيان على صفحتها بالفيسبوك، إن القتيل يدعى ”غيمة“ وهو أحد أعضاء لجان مقاومة منطقة الإسكان.

وقالت إن ”القتيل أصيب برصاصة مباشرة في الصدر“ أطلقتها القوات الأمنية خلال احتجاجات في منطقة ”صينية الأزهري“.

وخرجت اليوم الخميس مظاهرات جديدة في كل من ”الخرطوم وودمدني“ لمناهضة العنف القبلي وتدعو للتعايش السلمي، عقب تفجر أحداث قبلية دامية بداية هذا الأسبوع، في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان.

وكانت لجان المقاومة السودانية قد دعت إلى تظاهرات اليوم الخميس؛ لدعم التعايش السلمي في البلاد، كما حددت يوم 31 يوليو/تموز الجاري موعداً لمظاهرات أخرى ضمن الحراك المستمر منذ 9 شهور للمطالبة باستعادة مسار الحكم المدني.

وأكدت لجان المقاومة ”تضامنها مع ضحايا الفتنة القبلية في إقليم النيل الأزرق وكل مناطق البلاد التي ظلت تطالها أيادي التخريب عبر صناعة الواجهات القبلية لخلق مبرر لبقاء العسكر في السلطة“، وفق قولها.