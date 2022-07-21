الأردن.. بدء محاكمة 10 موقوفين على خلفية "حادثة الكلورين" في العقبة

بدأت محكمة أردنية، اليوم الخميس، محاكمة عشرة أشخاص على خلفية حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن، الذي أدى نهاية الشهر الماضي إلى مصرع 13 شخصا، على ما أفاد مصدر رسمي.

وعقدت ”محكمة بداية جزاء العقبة، اليوم الخميس، أولى جلساتها للنظر في قضية سقوط خزَّان غاز في مدينة العقبة (نحو 328 كلم جنوب عمان)“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

ونقلت الوكالة عن الأمين العام للمجلس القضائي والناطق الإعلامي باسم المجلس، القاضي وليد كناكريه، قوله إن ”المشتكى عليهم (10 متهمين) مثلوا شخصيا أمام المحكمة بعد أن جرى استحضارهم من مراكز توقيفهم“.

وأضاف أنه ”جرى سؤالهم عن الجرائم المسندة، فأنكروا جميعا ما أسند إليهم، وأفادوا بأنهم غير مذنبين“، وتقرر دعوة شهود النيابة للجلسة المقبلة.

وقد أوقف المدعي العام مؤخرا عشرة أشخاص على خلفية القضية بتهم أبرزها ”التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة“، إضافة إلى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة.

وكانت الحكومة أعلنت مطلع الشهر الجاري أن لجنة التحقيق في الحادث توصلت إلى وجود ”عجز كبير“ و“تقصير“ في إجراءات السلامة العامة في الميناء.

وأقالت حينها المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى المدير العام للهيئة البحرية.