الأردن يدرج 22 فردا و12 كيانا على "قائمة الإرهاب"

أدرج الأردن، اليوم الخميس، 22 فردا و12 كيانا على القائمة الوطنية المعتمدة لمكافحة الإرهاب، وفق موقع قناة ”المملكة“ المحلية.

وبحسب الموقع، كشفت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أدرجت الأفراد والكيانات على القائمة الوطنية المعتمدة في الأردن التي يُدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ولفت إلى أن عدد المدرجين على القائمة أصبح بعد التحديث 32 فردا، و12 كيانا.

وأوضح الموقع أن القائمة ضمت كيانات إرهابية، هي ”تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، هيئة تحرير الشام في سوريا (تنظيم القاعدة)، تنظيم حراس الدين في سوريا (تنظيم القاعدة)، كتيبة أنصار التوحيد في سوريا (تنظيم القاعدة)، كتيبة التوحيد والجهاد في سوريا (تنظيم القاعدة)، كتيبة أنصار الإسلام في سوريا (تنظيم القاعدة)، كتيبة جند الإسلام في سوريا (تنظيم القاعدة)، كتيبة الغرباء في سوريا (تنظيم القاعدة)، كتيبة الألبان في سوريا (تنظيم القاعدة)، كتيبة أحباء القوقاز في سوريا (تنظيم القاعدة)، وكتيبة الحزب التركستاني في سوريا (تنظيم القاعدة)“.

وقال الموقع إن البنك المركزي الأردني عمم على البنوك العاملة وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وشركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة، إضافة إلى شركات التأمين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله.

وشُكلت اللجنة الفنية لمتابعة قرارات مجلس الأمن، بموجب أحكام المادة 3 من تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 لعام 1999، ورقم 1989 لعام 2011، ورقم 2235 لعام 2015، والقرارات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.