8 قتلى بقصف تركي على "دهوك" في كردستان العراق

قتل 8 عراقيين وأصيب 23 آخرون، يوم الأربعاء، إثر قصف مدفعي تركي على محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن ”مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك في كردستان العراق تعرض إلى قصف مدفعي عنيف، أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، وجرح 23 مواطنا آخرين“.

وأشارت الخلية إلى أن جميع القتلى والمصابين من ”السياح المدنيين، وتم إخلاؤهم إلى قضاء زاخو“.

وأضافت أن ”القائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق الفوري بالحادث، وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى“.

هذا وعمت حالة من الهلع والخوف في صفوف السائحين، بينما أطلق بعضهم نداءات استغاثة، لتصل لاحقا سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

ووقع القصف خلال ساعات الظهيرة، حيث يتجمع عشرات السائحين القادمين، من مختلف محافظات البلاد.

وأغلب الضحايا هم من العاصمة بغداد، حيث قدموا ضمن مجموعة سياحية.

كما سادت حالة من الغضب والاستنكار في صفوف العراقيين، من هذا القصف، خاصة أنه أوقع ضحايا من المدنيين، وسط مطالبات بمساءلة رئيس الحكومة عن ذلك.

وقال النائب شيروان الدوبرداني في بيان: ”لا تكفي إدانة واستنكار القصف التركي على زاخو، حيث استشهد وأصيب أكثر من 40 مواطنًا عراقيًا“.

وأضاف الدوبرداني: ”ندعوا رئيس مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء والتحقيق في أسباب سكوت الحكومة والرد بطريقة تتلائم مع حفظ كرامة وسيادة العراق والشعب العراقي“.

وتابع: ”لسنا ضمن الصراع بين قوات حزب العمال التركي والجيش التركي من داخل أراضي الإقليم والمحافظات العراقية واستعماله من قبل الطرفين“.

وهذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها قرية ”برخ“ إلى قصف تركي، خلال الشهر الجاري.

ومنذ عام 2020 شنت تركيا أربع عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان، وكانت آخرها عملية ”المخلب – القفل“ التي أعلن عن انطلاقها الجيش التركي في 18 من شهر نيسان/إبريل الماضي.

ويؤدي القصف التركي على مواقع تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني، إلى تضرر العديد من القرى وهجرة سكانها، إضافة الى سقوط ضحايا.