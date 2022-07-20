أردوغان: الهجوم على سوريا سيبقى على جدول أعمالنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شن هجوم جديد على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا سيبقى على جدول أعمال تركيا إلى أن تتم معالجة مخاوفها الأمنية، وذلك وفق نص وزعته الرئاسة التركية بعد محادثات مع زعيمي إيران وروسيا.

وجاء بيان أردوغان، الذي أعلن في وقت سابق من العام، أن تركيا ستشن هجوما جديدا في شمال سوريا يستهدف الوحدات الكردية، بعد أن أجرى محادثات بشأن سوريا مع نظيريه الروسي والإيراني في طهران أمس الثلاثاء.

وفي معرض حديثه للصحفيين في رحلة العودة، قال أردوغان إن الدول الثلاث تقف في صف واحد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب رغم اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا المتعلقة بسوريا.

وأضاف أنه يعتقد أن الدول الثلاث تفكر بنفس الطريقة فيما يتعلق بوحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

واتهم أردوغان وحدات حماية الشعب، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش في سوريا، بـ“مص“ البنزين السوري وبيعه لاحقا لحكومة الرئيس بشار الأسد.

كما قال إنه يتعين على الولايات المتحدة الانسحاب من شرق نهر الفرات ووقف دعمها للجماعات الإرهابية.