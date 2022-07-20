ميقاتي: نأمل ألّا نذهب إلى "العصفورية"

فاجأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حاضرين خلال إطلاق حملة وطنية للسياحة، بترديد مقطع من أغنية ”عالعصفورية خدني يا بيي عالعصفورية“، آملا بعدم الذهاب إليها.

جاء خلال إطلاق حملة صيف 2022 السياحية بعنوان ”أهلا بهالطلة“.

وقال ميقاتي، إن وزير السياحة وليد نصار دائما ما يتغنى بأغان وطنية واتخاذها كشعارات، كـ ”بحبك يا لبنان، وأهلا بهالطلّة”، ولكن أتمنى ألّا نصل إلى أغنية “عالعصفورية خدني يا بيي“.

وعبر رئيس الوزراء اللبناني، عن تفاؤله بانتعاش القطاع السياحي في هذه الأيام الصعبة التي تعاني منها البلاد، مؤكدا أن ”لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهرا“، وفق ما نشر موقع تلفزيون ”الجديد“ اليوم الثلاثاء.

ونقل الموقع عن ميقاتي قوله إن ”وزارة السياحة استطاعت مؤخرا أن تقوم بنقلة نوعية رغم كل الصعوبات“.

وتُطلق كلمة ”العصفورية“، وهي الكلمة التي استخدمت بشكل عام في لبنان، ثم بدأت بالانتشار نحو الدول العربية الأخرى، على مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية.

ويشكل القطاع السياحي في لبنان نموذجا حيا لما تعانيه البلاد من تدهور خطير عجزت حتى الساعة كل المحاولات عن لجمه.