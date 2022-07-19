ردا على رصاص من غزة.. الجيش الإسرائيلي يقصف موقعًا لحركة حماس

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، موقعا شمال قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق رصاص من القطاع، أصاب منزلًا في مستوطنة محاذية لغزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرة إسرائيلية قصفت نقطة للرصد الميداني يستخدمها عناصر الجناح العسكري لحركة حماس، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرة إسرائيلية أغارت على موقع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة.

وقال في وقت سابق، إنه ”في ساعات الصباح تم العثور على رصاصة في بلدة نتيف هاعسراة في منطقة غلاف غزة، حيث أصابت الرصاصة مبنى صناعيًا في البلدة، وبعد الفحص اتضح أن مصدر الرصاصة يعود إلى إطلاق نار نفذ اليوم من قطاع غزة“.

في ساعات الصباح تم العثور على رصاصة في بلدة نتيف هاعسراة في منطقة غلاف غزة حيث أصابت الرصاصة مبنى صناعي في البلدة. بعد الفحص اتضح ان مصدر الرصاصة يعود الى اطلاق نار نفذ اليوم من قطاع غزة. pic.twitter.com/JNoVQSfSrJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 19, 2022

وقال يائير لابيد الذي تولى حديثًا منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن ”السياسة الحكومية لم تتغير، سيأتي الرد سريعًا وبكل القوة ودون تردد بحال أُطلق باتجاهنا أي بالون حارق أو أي مقذوف“.

وجاءت تصريحات لابيد، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، غارات عنيفة استهدفت موقعين عسكريين للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق صاروخين من القطاع صوب عسقلان جنوب إسرائيل.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية ثماني غارات على موقع عسكري جنوب غرب مدينة غزة؛ ما أدى لاشتعال النيران فيه وإحداث دمار واسع، كما قصفت موقعًا آخر وسط قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 16 طنًا من القنابل المتفجرة، خلال الغارات التي شنها على قطاع غزة، حيث أحدثت الغارات دمارًا واسعًا في منشآت محيطة بمكان القصف.

وعلى إثر هذا التصعيد قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء السبت، تجميد زيادة كانت مقررة للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة، المسموح لهم بالعمل في إسرائيل، بعد إطلاق صاروخين من غزة على مدينة عسقلان.