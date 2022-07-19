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أخبار

إضراب بمصرف لبنان المركزي بعد مداهمة أمنية
تاريخ النشر: 19 يوليو 2022 12:36 GMT
تاريخ التحديث: 19 يوليو 2022 13:00 GMT

إضراب بمصرف لبنان المركزي بعد مداهمة أمنية

طالبت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء، السلطات بالتدخل لإنهاء السلوك الذي وصفوه بـ"غير الملائم" للقاضية غادة عون، متوعدين إثر ذلك بالإضراب

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المصدر: رويترز

طالبت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء، السلطات بالتدخل لإنهاء السلوك الذي وصفوه بـ“غير الملائم“ للقاضية غادة عون، متوعدين إثر ذلك بالإضراب المفتوح.

وأفاد بيان من نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، بأنهم سيضربون عن العمل لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من غد الأربعاء بسبب مداهمة من جانب القاضية غادة عون لمقر البنك في بيروت مرتبطة بتحقيق مع حاكمه رياض سلامة.

ودعا البيان السلطات الحكومية والقضائية، إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون التي وصفها بغير الملائمة، وتحيد عن جميع المبادئ القانونية، وذلك حتى لا يعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل.

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