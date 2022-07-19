إضراب بمصرف لبنان المركزي بعد مداهمة أمنية

طالبت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء، السلطات بالتدخل لإنهاء السلوك الذي وصفوه بـ“غير الملائم“ للقاضية غادة عون، متوعدين إثر ذلك بالإضراب المفتوح.

وأفاد بيان من نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، بأنهم سيضربون عن العمل لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من غد الأربعاء بسبب مداهمة من جانب القاضية غادة عون لمقر البنك في بيروت مرتبطة بتحقيق مع حاكمه رياض سلامة.

ودعا البيان السلطات الحكومية والقضائية، إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون التي وصفها بغير الملائمة، وتحيد عن جميع المبادئ القانونية، وذلك حتى لا يعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل.