السودان.. محتجون يغلقون الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان

أغلق محتجون سودانيون، اليوم الثلاثاء، الطريق القومي الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة بورتسودان في شرق البلاد حيث الموانئ الرئيسة، تنديدا بأحداث العنف القبلي التي شهدها إقليم النيل الأزرق شمال شرق البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لمحتجين يتبعون لقبيلة ”الهوسا“، أحد طرفي النزاع بإقليم النيل الأزرق، وهم يغلقون الطريق القومي الخرطوم- بورتسودان، ويرددون هتافات مناوئة لعضو مجلس السيادة مالك عقار، ممثل إقليم النيل الأزرق، ورئيس الحركة الشعبية – شمال.

واتسعت رقعة الاحتجاجات القبلية في عدد من ولايات السودان، الإثنين، عقب أحداث إقليم النيل الأزرق التي راح ضحيتها العشرات وسط توقعات بامتداد الأحداث إلى ولايات أخرى.

وأقدم محتجون على حرق مبانٍ بشكل جزئي في ولاية كسلا شرق البلاد، إضافة لإتلاف محول كهرباء المحطة الرئيسة لمياه المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات السودانية، وصول تعزيزات أمنية إلى ولايتي النيل الأزرق وكسلا، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي للشرطة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني أمس الإثنين، أنه لن يسمح بانزلاق البلاد إلى الفوضى، على خلفية الأحداث في إقليم النيل الأزرق، وفق ما ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

وقال الحسين إن ”القوات المسلحة تتابع الأوضاع في المناطق المتأثرة بتداعيات الأحداث الأخيرة، وتعمل على احتوائها بالتنسيق مع لجان الأمن“، معربا عن أسفه لما حدث في إقليم النيل الأزرق.