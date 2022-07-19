في تسريب جديد لاجتماع المالكي.. دعوة لإراقة الدماء بالعراق

نشر الإعلامي العراقي علي فاضل، مقطعا خامسا من التسجيل الصوتي المسرب لرئيس ”ائتلاف دولة القانون“ نوري المالكي، حيث تضمن التسريب الجديد دعوة المجتمعين إلى إراقة الدماء بالعراق بموافقة مراجع وقيادات بها شرعية.

وقال المالكي في هذا التسريب، إن ”الفتح والكتائب والعصائب وسيد الشهداء وبدر تابعين لإيران، أما قادة الحشد لايهمهم شيء غير المزارع والأموال وهم بعالم آخر“.

وجاء تعليق المالكي بحسب التسجيل الصوتي، تعقيبا على كلام أحد المشاركين في اجتماع عدة أشخاص مع المالكي، قال في بدايته أحدهم، ”إن الحكومة العراقية لن تتشكل حاليا، وسنعيق تشكيلها إلى أن تعود لملعبك“ في إشارة للمالكي.

وأضاف المتحدث ببداية التسجيل الجديد، موجها كلامه للمالكي ”وسنجعلك انت القيادي وتتولى زمام الأمور، هذا مخططنا ولدينا من يدعمنا، أناس ثقال في كل المحافظات، وحتى على مستوى قيادات“.

وتابع ”نحن اتيناك صحيح شباب، ولكن كل واحد بنا خلفه جش كامل، ونحن نتعهد لك بالولاء والبيعة وخدمتك“، ليرد المالكي ”الله يحفظكم“.

وقال المتحدث الذي يدعى بحسب المقطع أبو حسن ”أنا ثالث مرة أجيك، وانت الوحيد الي ما خنت الشيعة“.

ليظهر متحدث آخر يعزز كلام ما قاله المتحدث الأول قائلا ”تعزيزا لكلام أخوي أبو حسن، معاوية لعنة الله عليه، أعطى الأموال حتى يحارب جيش علي سلام الله عليه، وأمير المؤمنين كسب بغض الناس وقتها وللآن لان ذي الفقار قتل على يده، احنا لازم تصير دماء حجي، وهاي الدماء بيها شرعية، يعني احنا مراجعنا على رأسهم سماحة آية الله الميرزا يشير بالدماء الجديدة، وفتوى موجودة بهذا الشي، لازم يصير دماء لأن أكو ناس ما تكعد إذا مو دماء جديدة، واحنا مستعدين نضحي للعقيدة والوطن والعرض زين، والمذهب، فيجب ان تراق دماء جديدة لكن بخطة عمل صحيحة بقيادة مراجع وبقيادة ناس حكيمة مثل جنابك الموقر“ في إشارة للمالكي.

ورد المالكي بموافقته على ما جاء بكلام المتحدثين، وقال إن الفتح والكتائب والعصائب وسيد الشهداء وبدر تابعين لإيران، أما قادة الحشد لايهمهم شيء غير المزارع والأموال وهم بعالم آخر.

وقال المالكي بحسب التسجيل ”ما عارفين الوضع الإيراني الآن أكو خط الحرس وخط الاطلاعات، واكو مشكلة بين الحكومة وبين الحرس في زمن رئيس الجمهورية الي راح..شسمه .. روحاني.. اجى السيد رئيسي تقريبا تقارب الخطين، خط السيد خامنئي والحرس ورئيس الجمهورية والاطلاعات“.

وأضاف ”الحرس ما ينطون مجال للاطلاعات يتدخلون بأي حدث، الحرس همه غيرهم ما حد يقدر يتدخل.. آني رحت لإيران وحجيت ويه ولايتي ويه رئيس مجلس قضاء الشورى ووزير الاطلاع، كلهم على كلمة وحدة، ولكن بالأخير يقولون إن الأمر بيد قآني.. فالأمر بيدهم الحديث يصير مع الحرس“.

ووجه المالكي حديثه للمجتمعين معه، ”انتوا خلي جهودكم ويا الحرس“ في إشارة للحرس الثوري الإيراني.

وقال المالكي في إشارة إلى لقاءاته مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللاهيان ”أمير مو ويه الحرس، فالآن من يجي يمي واتكلم وياه، لغته العربية مالته جيدة، كان موجود كاقعد يم محسن رضائي، وخابرني محسن رضائي وراح يم فلان وخابرني، فخلوا جهدكم مع الحرس“.

ويأتي التسريب الجديد للمالكي بعد ساعات من تظاهر العشرات من أتباع التيار الصدري في مدن عدة بمحافظة ذي قار؛ للتنديد بالتسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون.

واتهم المالكي، في سلسلة تسريبات صوتية نشرها الإعلامي العراقي علي فاضل، مقتدى الصدر بقتل آلاف العراقيين، ووصف الصدريين بـ“الجبناء“، كما قال المالكي إن ”الحرب الشيعية“ قادمة.

وتعليقاً على تلك التسريبات، طالب الصدر المالكي باعتزال العمل السياسي، وتسليم نفسه إلى القضاء.