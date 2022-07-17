حماس: إيران الأكثر تأييدا وتطابقا مع سياساتنا تجاه فلسطين

وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، السياسات الإيرانية بأنها ”الأكثر تطابقاً“ مع سياسات الحركة، مشيراً إلى أن حماس تتعاون مع طهران في كل المجالات.

وقال أبو مرزوق إن ”أكثر الدول تأييدا وتطابقًا مع سياستنا تجاه فلسطين، هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحماس تتعاون معها في كل المجالات الحيوية للمقاومة“.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحماس، أن ”مشاركة الحركة في أي تحالف أو تعاون ليست القدس وفلسطين والمقاومة عنوانه، سوف يشكل عامل تمزيق للأمة واختلاف حول التعامل مع قضية فلسطين“، وفق تعبيره.

وأشار أبو مرزوق إلى أن ”الحركة تتواصل مع الأمة بكل تياراتها ومذاهبها وأعراقها ومكوناتها من أحزاب وهيئات ومؤسسات، ولا تعادي أيًّا من الدول والمكوّنات“.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن حركة حماس تحاول ترميم علاقاتها مع الدول العربية، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها السنوات العشر الماضية.

وبين أبو مرزوق أن ”من الأهمية بمكان ملاحظة أن ما حصل في العقد الماضي في مختلف دول المنطقة ترك تأثيراً كبيراً على تموضع الحركة“، مضيفاً: ”نحاول جاهدين ترميم ما فقدناه من علاقات“.

وترتبط حماس بتحالف وثيق مع إيران، حيث دأبت الحركة على شكر إيران على ما تقدمه للحركة من خدمات متعلقة بتطوير قدراتها.

وفي نهاية الشهر الماضي، نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر في الحركة، قولها، إن ”مسؤولين في حماس عقدوا لقاءات على مستويات قيادية عليا لإعادة العلاقات مع سوريا“، مشيرة إلى أن قرار إعادة العلاقات مع سوريا اتخذ بالإجماع داخل حماس.

وأكد ذلك، القيادي في حماس، خليل الحية، الذي قال في تصريحات صحفية، إنه ”جرى نقاش داخلي وخارجي على مستوى حركة حماس من أجل حسم النقاش المتعلق باستعادة العلاقات مع سوريا، وأنه تم إقرار السعي من أجل استعادة العلاقة مع دمشق“.