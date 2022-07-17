السودان يعيد فتح معبر القلابات مع إثيوبيا

أعلنت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، إعادة فتح معبر القلابات الحدودي بين السودان وإثيوبيا أمام الحركة، وفقًا للإجراءات القانونية المتعارف عليها بعد إغلاق دام لأكثر من شهر بسبب الأحداث الدامية بين البلدين ومقتل جنود سودانيين.

ووفق بيان صدر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة فإن القرار ”يأتي في إطار المباحثات التي انطلقت بين قيادة دولتي السودان وإثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن التوصل إلى حلول عاجلة ودائمة للمشكلات التي تنشب بين البلدين في المناطق الحدودية وفي مقابل إجراءات حسن النية التي أبداها الجانب الإثيوبي في منع تسلل العناصر المسلحة إلى الأراضي السودانية“.

وقررت اللجنة تكثيف مراقبة الحدود الدولية ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين مع إحكام التنسيق بين الجانبين.

وأغلق السودان معبر القلابات الحدودي بين البلدين، في يونيو/ حزيران الماضي، عقب اتهام الخرطوم الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لدى إثيوبيا.

وتشهد الحدود المشتركة بين البلدين، منذ سبتمبر/أيلول 2020، مناوشات عسكرية من وقت لآخر بعد أن نشر السودان قوات عسكرية في المنطقة الحدودية، وأعلن استعادته لأراض الفشقة من مجموعات إثيوبية سيطرت عليها لأكثر من 25 عامًا.

ويتنازع الطرفان على ملكية منطقة الفشقة على الشريط الحدودى بينهما.

واتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مطلع يوليو/ تموز الجاري، على حل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والطرق السلمية، بما يحقق مصلحة الشعبين السوداني والإثيوبي، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة.

واستقبل البرهان، رئيس الوزراء الإثيوبي بمقر إقامته في نيروبي، على هامش انعقاد قمة ”إيغاد الطارئة، حيث بحث الطرفان ”العلاقات الثنائية، والتحديات الآنية، وجميع القضايا ذات الاهتمام المشترك“.