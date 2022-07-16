"منظمة التحرير" تثمن الموقف العربي من القضية الفلسطينية في قمة جدة

أشاد حسين الشيخ، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، بالموقف العربي من القضية الفلسطينية خلال القمة التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، والتي شارك فيها عدد من الزعماء والقادة العرب إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم السبت: ”نثمن الموقف العربي الثابت والتاريخي من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جدة“.

نثمن الموقف العربي الثابت والتاريخي من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جده والتأكيد من كل الملوك والزعماء العرب الحاضرين على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في انهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 16, 2022

وعبّر المسؤول الفلسطيني عن ”تقديره لتأكيد الملوك والزعماء العرب الحاضرين للقمة على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.

وانطلقت في مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، القمة العربية الأمريكية والتي تحمل اسم ”قمة جدة للأمن والتنمية“، وذلك بمشاركة قادة كل من: الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان، إضافة إلى مصر، والأردن، والعراق، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحثت القمة العربية الأمريكية، ملفات رئيسة كالقضية الفلسطينية، والحرب في اليمن، ومنظومة الأمن الإقليمي، والعلاقات مع إيران وبرنامجها النووي، وملفات التعاون الاقتصادي المشترك في المنطقة.

وأكد القادة العرب على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة أن يشمل التعاون الاقتصادي في المنطقة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأمس الجمعة، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أهمية تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام المستندة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين على حدود العام 1967، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام.

وقال عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، إنه مستعد للقاء مسؤولين إسرائيليين ”لخلق أفق سياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل“ في المنطقة، لافتًا إلى أنه متمسك بحل الدولتين.

وأضاف عباس: ”أنتهز الفرصة لأؤكد أن يدي ممدودة لقادة إسرائيل لصنع سلام الشجعان وهذا حصل منذ اتفاق أوسلو، ومفتاح السلام والأمن في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ولقد احترمنا قرارات الشرعية الدولية، والتزمنا بنبذ الإرهاب والعنف“.