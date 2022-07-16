الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا عسكريا في غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، موقعاً عسكرياً للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخين من القطاع صوب عسقلان جنوب إسرائيل.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا جنوب غرب مدينة غزة بنحو ثماني غارات متتالية، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

قصف اسرائيلي يستهدف منطقة البيدر جنوب غرب مدينة #غزة pic.twitter.com/HZDCjlLQ5A — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) July 16, 2022

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وقوع إصابات جراء عمليات القصف الإسرائيلية.

وخلال عمليات القصف الإسرائيلية، على قطاع غزة، دوت صافرات الإنذار مجدداً في مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع، دون تحديد ما إذا كان تفعيل الصافرات ناجما عن إطلاق جديد للصواريخ، أو أنه بسبب إطلاق عيارات نارية من سلاح ثقيل تستخدمه الفصائل الفلسطينية عادة للتصدي للطائرات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة عدد من الإسرائيليين خلال محاولتهم الهرب نحو الملاجئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: ”تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وأن القبة الحديدية اعترضت واحداً، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة“ـ في حين ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ إنه ”تم تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان وفي غلاف غزة بعد إطلاق صاروخين“.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، مقاطع فيديو توثق عملية اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، لصاروخ انطلق من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من انتهاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، من جولة شملت إسرائيل والضفة الغربية، التقى خلالها مسؤولين إسرائيليين، كما عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيت لحم، قبل أن يغادر إلى جدة ليلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.