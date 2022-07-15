31 قتيلا في اشتباكات قبلية جنوب شرق السودان

أعلنت لجنة امن ٱقليم النيل الأزرق في جنوب شرق السودان، مقتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين في اشتباكات قبلية دامية حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

وفرضت لجنة أمن إقليم النيل الأزرق في أقصى جنوب البلاد، حظرا للتجوال لمدة شهر في مسعى لتهدئة الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وأصدر حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي، قراراً بمنع وحظر التجمُّعات والتجمهر والمواكب في الطرق والأماكن العامة غير الضرورية أو المسموح بها لمدة شهر قابلة للتجديد، على خلفية الأحداث التي شهدها الإقليم الجمعة وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وقررت لجنة أمن إقليم النيل الازرق حسب بيان صادر عنها ، حظر التجوال بمحليتي الدمازين والروصيرص من الساعة الـ6 مساءً وحتى الـ6 صباحاً إلى حين استتباب الأمن، على خلفية الأحداث التي شهدها الإقليم، وأدّت إلى مقتل عددٍ من الأشخاص وحرق بعض الأماكن التجارية.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لحرق محال تجارية في سوق مدينة الروصيرص المحاذية للنيل الأزرق عند خزان الروصيرص المعروف بالتوازي مع مدينة الدمازين حاضرة الولاية التي تقع في غرب نهر النيل الأزرق.

وأفاد البيان، أنه خلال اليومين الماضيين ونهار الجمعة ونتيجة لمقتل أحد المزارعين بمحلية قيسان منطقة امورا شهدت بعض مدن الإقليم تفلتات قبلية ترتب عليها قتلى وجرحى وإتلاف للمحلات التجارية وإثر ذلك تدخلت قوة من الشرطة بإسناد من القوات المسلحة والدعم السريع وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط بعض المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونتج عن تلك الأحداث بالمدن المختلفة قيسان – امورا- بكوري- أم درفا الروصيرص قنيص 31 قتيلا و39 جريحا وتدمير 16 محلا تجاريا.

وأوضح أن اجتماع لجنة الأمن الطارئ اتخذ عدة تدابير في سبيل الحفاظ على امن وسلامة المواطنين، وقررت حظر التجوال بمحليتي الدمازين والروصيرص، إلى جانب منع التجمعات غير الضرورية.

وناشدت لجنة أمن الإقليم المواطنين الالتزام بالقرارات والتعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن وضبط المتفلتين والجناة وتقديمهم للعدالة.

وحذرت من مخالفة الأوامر، وقالت إن مخالفتها تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، وأن اللجنة ستبذل جهدها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كافة.