عباس لبايدن: يدي ممدودة لقادة إسرائيل من أجل "سلام الشجعان"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، استعداده للقاء مسؤولين إسرائيليين ”لخلق أفق سياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل“ في المنطقة، مشيرا إلى ”تمسكه بحل الدولتين“.

وقال عباس خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية: ”أنتهز الفرصة لأؤكد أن يدي مدودة لقادة إسرائيل لصنع سلام الشجعان وهذا حصل منذ اتفاق أوسلو“.

وأضاف: ”أكدنا لبايدن على أهمية تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام المستندة لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين على حدود العام 1967، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام“.

وأشار إلى أن ”مفتاح السلام والأمن في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ولقد احترمنا قرارات الشرعية الدولية والتزمنا بنبذ الإرهاب والعنف“.

وقال الرئيس الفلسطيني: ”نتطلع لخطوات من جانب الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب، وفتح مكتبها في واشنطن“.

ودعا محمود عباس، أمريكا للضغط على إسرائيل من أجل وقف الأعمال الأحادية التي تقوض حل الدولتين، ووقف الاستيطان، واحترام الوضع التاريخي في الأماكن المقدسية الإسلامية والمسيحية، ووقف طرد الفلسطينيين وهدم المنازل ومحاسبة قتلة الصحفية شيرين أبوعاقلة.

من جانبه، أكد جو بايدن، أنه من أوائل الداعمين لحل الدولتين، مشيرا إلى أن ”زيارته جاءت لتأكيد التزامه بحل الدولتين والوصول لحل عادل للفلسطينيين والإسرائيليين“.

وقال الرئيس الأمريكي: ”هدف حل الدولتين قد يكون بعيد المنال، لكننا لن نستسلم من أجل صنع السلام، ويجب أن يكون هناك أفق سياسي، ويجب وضع الحد للعنف“.

وحول مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستركز لكشف جميع ملابسات مقتلها.

وأعلن بايدن، تقديم 200 مليون دولار إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”أونروا“ لمساعدة الفلسطينيين من الفئات الأكثر فقرا، إضافة لـ100 مليون دولار لدعم المستشفيات.