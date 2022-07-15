بايدن يزور الضفة الغربية للقاء محمود عباس

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى الأراضي الفلسطينية بعد زيارة استمرت يومين لإسرائيل.

وسيلتقي بايدن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، في زيارة هي الأولى منذ سنوات بعد قطيعة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، وبيانات مختلفة صادرة عن الشرطة الفلسطينية، يشارك حوالي 3000 رجل أمن فلسطيني في مهمة تأمين زيارة الرئيس الأمريكي لبيت لحم.

ووفق الجدول المخطط للزيارة، سيُعقد اجتماع بين الرئيسين الفلسطيني والأمريكي، في ”قصر المؤتمرات“ بمدينة بيت لحم، حيث سيستمر 45 دقيقة.

وقالت مصادر فلسطينية مختلفة، إن الرئيس عباس، سيشرح للرئيس الأمريكي بايدن، أهمية وجود أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كما سيطلب منه العمل مع إسرائيل لوقف التصعيد والإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك البناء الاستيطاني، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وسيستبق الرئيس الأمريكي زيارته لبيت لحم، بزيارة أخرى لمستشفى المطلع، في مدينة القدس، حيث من المتوقع أن يعلن عن دعم مالي لمستشفيات القدس بقيمة تقدر بحوالي 100 مليون دولار أمريكي لعدة سنوات، وفق ما ذكرته صحيفة ”القدس“ المحلية.