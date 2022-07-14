ضحايا انفجار مرفأ بيروت يرفعون دعوى في أمريكا ضد شركة "تي.جي.إس"

قال محامو ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020، يوم الخميس، إن موكليهم أقاموا دعوى قضائية ضد شركة ”تي.جي.إس“ للخدمات الجيوفيزيائية في الولايات المتحدة لمطالبتها بمبلغ قدره 250 مليون دولار.

وأضاف المحامون لـ“رويترز“، أن الشركة ”مسؤولة“ عن الأضرار التي سببها انفجار شحنة نترات الأمونيوم في العاصمة اللبنانية.

ووصلت المواد الكيميائية شديدة الانفجار إلى ميناء بيروت في 2013، على متن السفينة روسوس، التي ترفع علم مولدوفا، وظلت في الميناء حتى انفجرت في الرابع من آب/أغسطس 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف.

واستأجرت شركة ”سبكترام“ لدراسات الزلازل السفينة من الباطن في 2012، ثم استحوذت عليها شركة ”تي.جي.إس“ بعد ذلك بسبع سنوات.

والشركة، المدرجة في بورصة أوسلو، لديها مقرات في هيوستن بولاية تكساس.

ووفقا لملخص عن الدعوى قدمته مجموعة ”أكونتابيليتي ناو“ أو ”المحاسبة الآن“ السويسرية اللبنانية للمحاماة لـ“رويترز“، يقاضي تسعة من ضحايا الانفجار شركة ”تي.جي.إس“ في محكمة بولاية تكساس، قائلين إنها مسؤولة عن أي ”سلوك غير مشروع“ لشركة ”سبكترام“.

وعبرت زينة واكيم من مجموعة ”أكونتابيليتي ناو“ عن أملها في أن تكشف الشكوى الجديدة عن تفاصيل ربما تحيي التحقيق المتعثر الذي يجريه لبنان في الانفجار.

وقالت شركة ”تي.جي.إس“ لـ“رويترز“، إنه لم يتم إخطارها رسميا بعد لكنها نفت ”كل الادعاءات التي أثيرت في الدعوى وتعتزم الدفاع بقوة عن هذا الأمر في المحكمة“.

وتابعت أنها أجرت تحقيقا خاصا بها بعد الانفجار في سلوك شركة ”سبكترام“، و“الذي أكد أنها تصرفت بجدية في إجراء المسح وليست مسؤولة عن الانفجار“.

لكن الضحايا يقولون إنه ”يجب محاسبة شخص ما“.

وفقدت تانيا ضو علام زوجها، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وكان قد رافقها إلى طبيب في بيروت.

وأدى الانفجار إلى تحطم زجاج النوافذ في العيادة وتطايرت شظايا كبيرة في حلق زوجها.

وقالت تانيا، إحدى المدعين في تحقيق لبنان: ”تأخرت العدالة في لبنان لمدة عامين وهذا مجال قانوني آخر لنا ولجميع الضحايا“.

وأضافت: ”لا يمكننا تجاهل حقيقة أن هذه الشركة يجب أن تتحمل المسؤولية“.

من جهتها، ذكرت سارة كوبلاند، التي كان ابنها إسحاق، وهو مواطن أمريكي، أصغر شخص يموت في الانفجار، أنها شعرت أن من واجبها تجاه الضحايا الآخرين أن تسعى إلى تحقيق العدالة حيثما كان ذلك ممكنا.

وأضافت أن ”أي مكاسب مالية سيتم تقاسمها بين جميع الضحايا، وليس المدعين فقط، لدعم العائلات اللبنانية التي تعاني من الأزمة المالية“.

وتابعت أنه ”لا يمكن لحكم بالسجن أو مبلغ بالدولار أن يحسن الوضع“.

وأشارت إلى أنه ”إذا أتيحت لي الفرصة لرؤية إسحاق مرة أخرى، أريد أن أقول: ’لقد فعلت كل ما في وسعي للتأكد من محاسبة الأشخاص الذين فعلوا بك ذلك“.