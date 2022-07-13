البيت الأبيض: لا تغيير في سياسة واشنطن بشأن قنصلية للفلسطينيين في القدس

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إنه لا تغيير في السياسة الأمريكية بشأن افتتاح قنصلية للفلسطينيين في القدس.

وأضاف أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أخطأ بخصوص رغبة الولايات المتحدة في إقامة قنصلية بالقدس الشرقية.

وتريد الولايات المتحدة إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، بغرب المدينة وليس في القدس الشرقية، وهي قنصلية أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2019.

وكان سوليفان قد قال في وقت سابق اليوم، إن البيت الأبيض يريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.

جاء ذلك التصريح والرئيس الأمريكي جو بايدن في طريقه إلى إسرائيل في أول محطة ضمن زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: ”موقفنا هو أننا نريد قنصلية في القدس الشرقية. وبالطبع يتطلب ذلك التعامل مع الحكومة الإسرائيلية. ويتطلب التعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك. وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة“.

وأضاف سوليفان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع أسرة الصحفية القتيلة شيرين أبو عاقلة ”ودعا الأسرة لزيارة الولايات المتحدة للتمكن من الجلوس والتعامل معهم بشكل مباشر“.