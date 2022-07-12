غانتس: حزب الله يعمل لتعميق سيطرة حماس على المخيمات الفلسطينية بلبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إن حزب الله اللبناني يعمل مع حماس على تطوير العلاقات العسكرية وتعميق سيطرة الحركة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأضاف غانتس ”نصر الله ومسؤولون آخرون في لبنان زادوا من تعاونهم مع مسؤولي حماس واتفقوا على سبل تعميق سيطرة حماس على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان“، وفق ما أوردته صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية.

وتابع غانتس ”في هذه الاجتماعات، يتناولون أيضا تطوير التعاون العسكري فيما بينهم“، مشيرا إلى أن ”تصريحات وتصرفات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تخلق أرضاً خصبة لتطوير الإرهاب من لبنان، وتعرض سكان لبنان للخطر“.

وأكد غانتس خلال احتفال رسمي لإحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في حرب لبنان الثانية عام 2006، أن ”منظمة حزب الله مستمرة في حصد كل شيء جيد في لبنان، وأصبح الشعب اللبناني منذ زمن طويل رهينة في لعبة تديرها إيران ضد المنطقة بشكل عام، وخاصة ضد إسرائيل، ومحصلتها ستكون صفر“.

وشدد غانتس خلال خطابه على أنه وبالرغم من أن لبنان ليس لحزب الله، لكن مواطنيه هم الضحايا الرئيسيين لسيطرته الخانقة على جنوب البلاد وتسلحه اللامتناهي على أراضيه، مشيراً إلى أن لبنان سيدفع ثمن الأعمال التي يقوم بها من داخل أراضيه.

وأشارت ”جيروزاليم بوست“ إلى أنه وخلال الشهر الماضي، التقى زعيم حماس إسماعيل هنية مع نصر الله ومسؤولين لبنانيين آخرين في بيروت، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء مع نصر الله، تطوير العلاقات بين المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة والتعاون بين المجموعات فيما يتعلق بالقدس والفلسطينيين.

ووفق الصحيفة، فقد تم إلقاء اللوم في عدد من عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل في العام الماضي على الجماعات الفلسطينية العاملة في لبنان، بما في ذلك حماس.

وحذر الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ أيضاً من تصرفات حزب الله في المنطقة، قائلاً: ”كما رأينا في الأسابيع الأخيرة، يعمل حزب الله باستمرار في مختلف المجالات، ولا تزال إيران قنبلة موقوتة“.

وأضاف ”سندافع عن أنفسنا دائماً على أكمل وجه، ومن يحاول العمل ضدنا سيواجه قبضة فولاذية كما حدث في حرب لبنان الثانية“.