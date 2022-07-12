إسرائيل تستبق وصول بايدن بإعلان تسهيلات جديدة للفلسطينيين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سلسلة تسهيلات للفلسطينيين، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة الأربعاء.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه ”بعد تقييم الأوضاع الأمنية ومصادقة وزير الدفاع بيني غانتس، يسعدني الإعلان عن سلسلة خطوات جديدة لبناء الثقة بين إسرائيل والسلطة“.

وأضاف أن هذه التسهيلات ”بعد اجتماع وزير الدفاع مع رئيس السلطة الفلسطينية في الأسبوع الماضي، وكذلك قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى خطوات أخرى يتم النظر فيها هذه الأيام“.

وأشار إلى أن ”الإجراءات تشمل الموافقة على تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، بالإضافة إلى 12000 تمت الموافقة عليهم سابقا، ضمن ما يعرف بإجراءات لم الشمل“.

كما تشمل التسهيلات ”زيادة حصة العمال من قطاع غزة المسموح لهم بالدخول للعمل والتجارة في إسرائيل بـ 1500 عامل إضافي، لتصبح الحصة الإجمالية 15500“.

وتشمل أيضا ”فتح معبر جديد (سالم) في شمال الضفة الغربية، وهو معبر سيارات لغرض دخول المواطنين العرب في إسرائيل إلى مدينة جنين“.

وأعلنت السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يوم الجمعة الماضي، عن إجراء اتصال هو الأول من نوعه منذ سنوات بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية يائير لابيد.

وجاء ذلك بعد عقد لقاء بين عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وقال مكتب لابيد إنه ”‏تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة“.

وتتخذ إسرائيل سلسلة خطوات لتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يؤكد بايدن التزام واشنطن بحل الدولتين، وفتح آفاق لإنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأمس الاثنين، قال موقع ”والا“ العبري إن ”الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن خلال زيارته إلى إسرائيل عن منحة قدرها 100 مليون دولار للمستشفيات الفلسطينية في القدس“.