مجلس الأمن الدولي يمدد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا 6 أشهر

تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قرارًا ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة ستة أشهر، حتى 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.

تم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15. والأصوات الموافقة هي روسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.

وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن طالباً عدم ذكر اسمه إنّ ”ما جرى في المجلس هو أنّ روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع، إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر، ولم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون جوعاً، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين بين أعضاء المجلس“.

ولاعتماده، يجب أن يجمع النص ما لا يقل عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر دون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنّه الممرّ الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين دون المرور في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والمعبر لم يعد متاحًا للأمم المتحدة منذ مساء الأحد.

تم إنشاء آلية عبور الحدود في 2014 وهي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية من دون موافقة من دمشق إلى أكثر من 2,4 مليون شخص في محافظة إدلب التي ما زالت تحت سيطرة تنظيمات إسلامية متطرفة وفصائل معارضة.

يتضمن القرار الذي صاغته أيرلندا والنرويج إمكانية تمديد الآلية في يناير/كانون الثاني 2023 لمدة ستة أشهر رهنا باعتماد قرار جديد، على النحو الذي اقترحته روسيا الأسبوع الماضي، وأعربت كل من أيرلندا والنرويج عن ارتياحهما إثر تبني القرار.