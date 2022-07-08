البرهان يدعو للتوافق على برنامج متوازن لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، القوى السياسية، إلى التوافق على برنامج متوازن لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى انتخابات ترسخ مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقق الاستقرار.

وقال البرهان خلال كلمة بثها تلفزيون السودان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إن حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالسودان تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على ضرورة العمل معًا لتجاوز الظروف والتحديات، واستكمال حلقات البناء الوطني لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

وناشد البرهان جميع القوى السياسية، والمجتمعية، ولجان المقاومة، والتنظيمات، إلى إعمال صوت العقل والجلوس للحوار الوطني من أجل الوصول إلى رؤية موحدة تلبي الآمال والتطلعات.

ودعا إلى ”التوافق على برنامج متوازن تتوحد فيه الرؤى والأهداف بغية الوصول إلى مرحلة تمكننا جميعًا من إدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة ويسر، وتعقبها انتخابات ترسخ مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقق الاستقرار“.

ودعا القوى السياسية للانصراف لبناء أحزابها والتحضير للانتخابات مما يمهد الطريق أمام الجيش للعودة إلى مهامه الوطنية في حماية البلاد والاضطلاع بدوره كاملًا في الأمن والدفاع.

وتابع: ”هذا ما أكدناه مؤخرًا بقرار عدم مشاركة القوات المسلحة في حوار المدنيين والتزامنا بهذا النهج“.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قال، يوم الإثنين الماضي، إن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليًا التي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأضاف البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولًا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة.

ولاحقًا أصدر البرهان، مرسومًا دستوريًا قضى بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين، وفقًا لما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على ”فيسبوك“.

ويم الأربعاء، أعلنت الآلية الثلاثية التي تسهل العملية السياسية في السودان، تأجيل عملية الحوار في البلاد بعد إعلان المكون العسكري الانسحاب منه.

وانطلقت في الخرطوم، في وقت سابق، محادثات مباشرة بين أطراف الأزمة السودانية، وذلك بتسهيل من الآلية الثلاثية.