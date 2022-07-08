مقتل عنصر في حماية نائب عراقي خلال صدامات مع متظاهرين

لقي أحد أفراد حماية النائب عن ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية، علي تركي، اليوم الجمعة، مصرعه، إثر صدامات مع متظاهرين غاضبين، في محافظة بابل.

وأفادت مصادر عراقية، بأن متظاهرا، وأحد أفراد حماية البرلماني علي تركي قُتلا إثر صدامات مع محتجين في المحافظة.

وأضافت أن ”صداماً نشب بين محتجين تظاهروا أمام مكتب النائب تركي، وحمايته ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين، وفرد آخر من عناصر حماية النائب“.

وتظاهر عشرات المواطنين، أمام مكتب النائب تركي، للمطالبة بإقالة قائمقام مدينة القاسم، وهو مدعوم من فصيل عصائب أهل الحق، في محافظة بابل.

ولم يتضح على الفور سبب مقتل المتظاهر، وعنصر الحماية، إلا أن معلومات متداولة تتحدث عن أنهما لقيا مصرعهما جرّاء التدافع بين الطرفين.

ولم تصدر السلطات الرسمية، تعليقاً على الحادثة.

وفاز النائب علي تركي بمقعده النيابي عن فصيل عصائب أهل الحق، خلال الانتخابات التي أجريت العام الماضي، ومازالت الخلافات جارية بشأن تشكيل الحكومة.

وتشهد المحافظات الجنوبية بين الحين والآخر، احتجاجات شعبية، من طبقات متعددة، مثل خريجي الكليات الذين يطالبون بإيجاد فرص عمل، أو متظاهرين، يرفضون تسلط الفصائل المسلحة، وهيمنتها على القرار الإداري في مدنهم.

وتتنوع المطالب بين توفير الخدمات، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وإيجاد فرص عمل في القطاعين الحكومي أو الأهلي.

وعلى الرغم من وجود الشركات النفطية، وحقول البترول والآبار، إلا أن نسب البطالة مرتفعة، في هذه المدينة، مع ضعف الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة الكهربائية، والطرق المعبدة، والبيئة الصالحة للعيش.

وخلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق، عام 2019، سقط مئات القتلى والجرحى، جرّاء الصدامات مع المجموعات المسلحة، والقوات الأمنية، وسط مطالبات متكررة بضرورة الكشف عن المتورطين بتلك الأعمال.

ومع وصول رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي إلى منصبه، في شهر مايو/أيار من العام 2020، سعى إلى احتواء أزمات تلك المدن الغنية بالنفط، عبر تنصيب محافظين مستقلين لإدارتها، لكنها تشهد بشكل متكرر احتجاجات من عدة فئات للمطالبة بتوفير فرص العمل، أو للاحتجاج على القرارات السياسية أو الاقتصادية.