عباس يلتقي غانتس في رام الله.. "تهيئة المناخ" قبل زيارة بايدن

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، اجتماعا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

ويهدف هذا اللقاء إلى ”تهيئة المناخ“ قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة، بحسب مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ”الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقبل مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس“.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني ”أكد خلال اللقاء أهمية خلق أفق سياسي، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة“.

وأكد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إجراء الزيارة، في حين أشار أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إلى أن الزيارة ”ترمي لتهيئة المناخ قبل زيارة بايدن ولقائه الرئيس الفلسطيني“.

وسبق أن عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقاءين مع الوزير غانتس، أحدهما كان في رام الله نهاية العام الماضي، فيما جرى اللقاء الآخر في منزل غانتس بمدينة تل أبيب.

وجاءت هذه الزيارة في وقت يترقب الفلسطينيون زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، منتصف الشهر الجاري.

ويعول الفلسطينيون على هذه الزيارة بأن تسهم في إحياء عملية السلام، وخلق مسار سياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكن الظروف السياسية في إسرائيل وانهيار الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، قد تحول دون ذلك.

وحذر حسين الشيخ في وقت سابق، من ”فشل“ زيارة بايدن إلى المنطقة، قائلا إنه ”في حال فشلت زيارة بايدن سنذهب جميعا إلى مربع غير مريح“، بحسب تصريحات تلفزيونية.

وشدد على أن ”فقدان الأمل لدى الفلسطينيين واستمرار السياسة الإسرائيلية الميدانية اليومية بالتصعيد والتنكيل والقتل والاستيطان والاجتياح، لم تعتد تحتمل“.

وأكد على ”ضرورة التزام الإدارة الأمريكية بالمبادئ التي قطعتها على نفسها لنا، وهي حل الدولتين ووقف الاستيطان ووقف تهجير السكان، ووقف الإجراءات الأحادية وفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية“.

وتابع الشيخ: ”هذه القضايا للأسف لم يتحقق شيء منها، وهناك مجموعة إجراءات أقرتها القيادة الفلسطينية وتم تأجيلها بناء على طلب الإدارة الأمريكية وبعض الأصدقاء لما بعد زيارة بايدن“.