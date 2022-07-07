إدارة مطار بغداد توضح حقيقة حادثة إطلاق النار

نفت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الخميس، حدوث إطلاق نار عند البوابة رقم 14، وذلك بعد تداول أنباء بشأن ذلك.

وقالت إدارة المطار في بيان إن ”مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن حصول إطلاق نار في مطار بغداد الدولي، وزاد البعض بأن شخصا قتل على إثر ذلك“.

وأكد البيان ”عدم وجود أي حادث من هذا النوع، إذ يعتبر المطار منطقة منزوعة السلاح، وتمنع الجهات المسؤولة عن أمن المطار دخول أي نوع من الأسلحة“.

وطالبت إدارة المطار وسائل الإعلام ”عدم الترويج لمثل هكذا حوادث إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية“، محذرة من أن ”هذه الأخبار البعيدة عن الحقيقة تؤثر على اسم وسمعة واجهة مهمة من واجهات البلد“.

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أنباء عن حصول إطلاق نار قرب المطار.

وقالت وسائل الإعلام إن ”حادث قتل حصل عند البوابة رقم 14 في المطار الدولي“.

ولاحقا ذكر مصدر أمني عراقي أن عاملا مصريا انتحر حرقا قرب مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن ”عاملا مصريا أضرم النيران في نفسه، بأحد المجمعات السكنية، في محيط مطار بغداد الدولي“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”العامل فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

وأشار إلى ”وصول قوة أمنية إلى المكان للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تم فتح تحقيق بشأنها“.

ولفت إلى أن ”قوة أمنية أخرى ألقت القبض على أربعة مصريين من أصدقاء الضحية، بعد ورود أحاديث عن تورطهم في حرق زميلهم“.