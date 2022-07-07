الأردن.. توقيف 8 أشخاص على خلفية "حادثة الكلورين" في العقبة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قرّر المدعي العام المكلف التحقيق في حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن، والذي أدى إلى مصرع 13 شخصا نهاية الشهر الماضي، اليوم الخميس، توقيف 8 أشخاص بتهم عدة بينها ”التسبب بالوفاة“.

وأفاد الأمين العام للمجلس القضائي وليد كناكرية في بيان بأن المدعي العام أسند ”جرائم عدة لـ8 أشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة“.

وأضاف أنه قرر توقيف هؤلاء، بدون الكشف عن أسمائهم ومناصبهم، على ذمة التحقيق مشيرا إلى أن ”التحقيق لا يزال مستمرا وفي مراحله الأخيرة“.

وقال كناكرية إن النيابة العامة استمعت إلى نحو 160 شخصا بينهم من كانوا موجودين في المكان عند وقوع الحادث ومصابون وذوو متوفين.

ويضاف للتهم الموجهة للموقوفين ”الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج، وضعف آليات الرقابة“.

وكانت الحكومة أعلنت يوم الأحد، أن لجنة التحقيق في الحادث توصلت إلى وجود ”عجز كبير“ و“تقصير“ في إجراءات السلامة العامة في الميناء، وأحالت التقرير إلى الادعاء العام.

وأقالت حينها المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى مدير عام الهيئة البحرية.

وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمان في 27 يونيو/حزيران الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.

ولا يزال ثلاثة أشخاص قيد العلاج، وحالتهم حسنة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية الخميس.

ومدينة العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمر عبرها معظم واردات المملكة وصادراتها وفيها أحد الموانئ الرئيسة في منطقة البحر الأحمر، كما أنها وجهة سياحية مهمة في المملكة.