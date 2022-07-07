بعد اتهامه بمحاولة انقلابية.. محكمة سودانية تفرج عن رئيس الأركان السابق

ألغت محكمة سودانية، اليوم الخميس، الحكم بالسجن 9 أعوام على رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول هاشم عبدالمطلب، بعد اتهامه بمحاولة انقلابية واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها بالسجن مع طرده من الخدمة.

وأصدرت محكمة عسكرية في مارس/ آذار الماضي حكما بالسجن 9 أعوام على عبد المطلب وعدد من ضباط الجيش وجهاز المخابرات وقيادات إسلامية بعد إدانتهم بالتورط في محاولة انقلابية ضد السلطة الانتقالية.

وكان الجيش السوداني أعلن في يوليو/ تموز 2019 توقيف رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات وقيادات في الحركة الإسلامية بتهمة التخطيط والمشاركة في محاولة انقلابية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) نقلاً عن بيان عسكريّ حينها أنّ ”الأجهزة الأمنية تمكّنت من كشف تفاصيل هذا المخطّط والمشاركين فيه وعلى رأسهم هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد“ الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.