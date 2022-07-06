أنباء عن إعفاء الجيش السوداني لـ"جميع الولاة" وتسليم مهامهم للعسكريين

نقلت مصادر إعلامية متطابقة في السودان، الأربعاء، نبأ إعفاء جميع الولاة من مناصبهم وتسلم القادة العسكريين للحكم في 18 ولاية، وأن قادة الجيش في مختلف الوحدات بالولايات تلقوا إشارة من القيادة العامة بشأن إعفاء الولاة، وفق ما ذكر موقع ”الانتباهة أون لاين“.

وحسب الموقع، فإن مصادر متطابقة في ثلاث ولايات قالت إن ”الإشارة طالبت القادة العسكريين بالاستعداد الكامل والتجهيز لعملية التسليم من الولاة“.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعفاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، أعضاء مجلس السيادة المدنيين بمرسوم جمهوري، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على ”فيسبوك“.

وكان البرهان قال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، الإثنين، إن ”القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية؛ وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة“.

ووفقا للبرهان فإنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة“.

إلى ذلك، أعلنت الآلية الثلاثية التي تسهل العملية السياسية في السودان، الأربعاء، التي تتكون من بعثة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية ”إيقاد“، تأجيل عملية الحوار بالبلاد بعد إعلان المكون العسكري الانسحاب منه.