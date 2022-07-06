إعلان حالة الطوارئ في شمال شرق سوريا تحسباً لهجوم تركي

أعلنت ”الإدارة الذاتية“ الكردية، حالة الطوارئ في مناطق شمال شرق سوريا، تحسباً لأي هجوم تركي مرتقب، وذلك وفقا للموقع الرسمي لـ“المجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا“.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان لها، إنه ”بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونظراً لما تتعرض له مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من تهديدات مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي.. تم إعلان حالة الطوارئ العامة، والإيعاز إلى المجالس والهيئات والمؤسسات لإعداد خطط طوارئ لمواجهة التهديدات والتحديات، ووضع كافة الإمكانات في خدمة الشعب“.

وكانت تعزيزات عسكرية تركية وصلت، يوم الثلاثاء، إلى مناطق في شمال سوريا، تحضيرا للعملية المرتقبة، التي تتحدث عنها أنقرة منذ يونيو الماضي، لاستكمال بناء ما تسميها ”المنطقة الآمنة“.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يونيو الماضي، أن العملية التي يهدد بها ستستهدف منطقة تل رفعت، ومنبج في ريف حلب الشرقي، اللتين تخضعان لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتنتشر فيهما الشرطة العسكرية الروسية وقوات تتبع الحكومة السورية.