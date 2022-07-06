السودان.. أنباء عن إعفاء الأعضاء المدنيين بمجلس السيادة

نقلت مصادر إعلامية متطابقة في السودان، الثلاثاء، إعفاء أعضاء مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني والبالغ عددهم 5 أعضاء.

وقالت صحيفة السوداني وفقا لمصادرها، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارًا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة الخمسة من المكون المدني، وهم (رجاء نيوكولا، أبو القاسم برطم، سلمى عبد الجبار، جاد كريم وعبد الباقي عبد القادر).

وأشارت إلى إن البرهان اجتمع مع الأعضاء المقالين، قبل إلقائه خطابه مساء الإثنين، وأخبرهم بأمر الإعفاء.

وأضافت أن البرهان شكر أعضاء مجلس السيادة المقالين، على فترتهم التي عملوا بها في القصر الجمهوري، وامتدح قبولهم للتكليف في هذه الفترة الحرجة.

وكشفت أن أعضاء مجلس السيادة المقالين، تسلموا رسمياً نهار الثلاثاء خطابات الإعفاء. وأضافت: “البرهان أخبرهم أن خطوة الإعفاء تمهيدٌ لأجواء الحوار للوصول إلى توافق وتراضٍ وطني يكمل مسار الانتقال والتحوُّل الديمقراطي وصولاً لقيام انتخابات”.

ولم يعلق مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ كما درج على ذلك، على هذه الأنباء.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي شكّل البرهان مجلس انتقالياً جديداً استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية المعزولة).

وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الإثنين، إن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأضاف البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة.

كما دعا قائد الجيش السوداني، القوى السياسية والثورية للانخراط في حوار فوري وجاد لإعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تقود لجان المقاومة السودانية احتجاجات مناهضة لحكم العسكريين بعد الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس السياده الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بحل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ قبل التراجع عنها مؤخرًا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم ”الآلية الثلاثية“، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض الحوار.

والشهر الماضي، انطلقت جلسات الحوار الوطني بمشاركة العسكريين وأحزاب سياسية سودانية وقيادات من حركات تمرد سابقة برعاية أممية وإفريقية، وتقرر تأجيله لحين التوافق مع القوى السياسية التي قررت مقاطعة الحوار.

ولم تفلح جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حتى الآن في تقدم يذكر لحل الأزمة السودانية.