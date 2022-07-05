قيادي فلسطيني يحذّر من تداعيات فشل زيارة بايدن للمنطقة

حذَّر حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من فشل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، المقررة منتصف الشهر الجاري.

وقال الشيخ، إنه في حال ”فشلت زيارة بايدن سنذهب جميعًا إلى مربع غير مريح“، وفق ما أوردته قناة ”الغد“ الفضائية.

وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن ”فقدان الأمل لدى الفلسطينيين، واستمرار السياسة الإسرائيلية الميدانية اليومية بالتصعيد، والتنكيل والقتل، والاستيطان والاجتياح، لم يعودا يحتملان“.

وطالب الشيخ، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه الوضع القائم، مضيفًا: ”نأمل أن تكون مخرجات الزيارة إيجابية وتعطينا الأمل، وتمكّنا من الذهاب لمرحلة أكثر تقدمًا وإيجابية“.

وتابع: ”نتمنى أن تكون هناك مخرجات جدية من زيارة بايدن، وفي مقدمتها إطلاق أفق سياسي، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالشرعية الدولية“، مشددًا على ضرورة إيمان إسرائيل والولايات المتحدة بأن الحل الأفضل هو حل الدولتين.

وأكد الشيخ، ضرورة التزام الإدارة الأمريكية بالمبادئ التي قطعتها على نفسها لنا، وهي حل الدولتين، ووقف الاستيطان، ووقف تهجير السكان، ووقف الإجراءات الأحادية، وفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

ورأى أن ”هذه القضايا -للأسف- لم يتحقق شيء منها، وهناك مجموعة إجراءات أقرتها القيادة الفلسطينية، وتم تأجيلها بناءً على طلب الإدارة الأمريكية وبعض الأصدقاء لما بعد زيارة بايدن“.

وأردف: ”آمل آلا نضطر للذهاب لتنفيذ هذه الإجراءات، ونتمنى أن يكون هناك انفراجة جدية؛ ولكن إذا خرجت الزيارة بخفي حنين، أعتقد بأنه لم يعد هناك مناص وخيار أمام القيادة الفلسطينية“.

وفيما يتعلق بالدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية، أشار الشيخ، إلى أن الدعم متوقف منذ سنوات، قائلًا: ”نأمل أن تكون هناك إشارات واضحة بعودة الدعم المالي“.

وأشار الشيخ، إلى أن البيان الأمريكي بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة ”مخيب للآمال“، مبينًا أن ”كل التحقيقيات المهنية والتي شارك فيها الأمريكان منذ البداية تؤكد أن اغتيال أبو عاقلة كان برصاص قناص إسرائيلي“.

وأكد القيادي الفلسطيني، أن ”الجهة الوحيدة المتهمة في قضية مقتل أبو عاقلة هي إسرائيل“.

يذكر أن بايدن سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية، منتصف الشهر الجاري، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد لقائه عددًا من المسؤولين الإسرائيليين.